За два дня МЧС РФ доставило более 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины

За два дня специалисты МЧС России доставили жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.

«11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз <...> был доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка», — отметили в пресс-службе федерального министерства.

В ведомстве пояснили, что груз, куда входят продукты питания и предметы первой необходимости, ежедневно формируют в Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым.