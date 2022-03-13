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Общество
13 марта 2022  14:39

За два дня МЧС РФ доставило более 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины

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За два дня специалисты МЧС России доставили жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.

«11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз <...> был доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка», — отметили в пресс-службе федерального министерства. 

В ведомстве пояснили, что груз, куда входят продукты питания и предметы первой необходимости, ежедневно формируют в Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым.

#спецоперация на Украине
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