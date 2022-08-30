За два часа ВСУ 20 раз ударили по Энергодару американскими гаубицами М777

За два часа украинские военные выпустили по Энергодару, рядом с которым находится Запорожская атомная станция, 20 американских гаубиц М777. В администрации города полагают, что таким образом Киев стремится сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

По прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155-мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра, сообщила администрация Энергодара в своем телеграм-канале. Уточняется, что в общей сложности сегодня ВСУ По прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155-мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра.

Напомним, предполагается, что уже завтра на ЗАЭС прибудет миссия МАГАТЭ. Сейчас члены миссии сейчас находятся в Киеве, с ними встретился украинский Президент Владимир Зеленский – об этом он сообщил в своем телеграм-канале. При этом он заявляет, что выступает за их скорейшее прибытие на ЗАЭС. В Кремле ранее заявляли, миссия МАГАТЭ должна вынудить Украину прекратить обстрелы станции.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.