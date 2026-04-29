Происшествия 29 апреля 2026 11:10

За ДТП с двумя погибшими 22-летний татарстанец получил условный срок

22-летнего жителя Аксубаевского района признали виновным в гибели двух человек в результате ДТП. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Авария произошла 10 октября 2025 года в Новошешминском районе республики. Молодой водитель, управлявший автомобилем Opel Astra, выехал на встречку с целью обгона, после чего столкнулся с легковушкой «Лада». В результате происшествия погибли два человека – пассажиры обоих автомобилей.

Вину подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд дал ему 1 год и 4 месяца условно.

#ДТП с погибшими #татарстан дтп #приговор суда #условный срок
Самое читаемое
Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

28 апреля 2026
Александр Лапин рассказал, какими вопросами готов заниматься в Госдуме

28 апреля 2026
