За ДТП с двумя погибшими 22-летний татарстанец получил условный срок

22-летнего жителя Аксубаевского района признали виновным в гибели двух человек в результате ДТП. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Авария произошла 10 октября 2025 года в Новошешминском районе республики. Молодой водитель, управлявший автомобилем Opel Astra, выехал на встречку с целью обгона, после чего столкнулся с легковушкой «Лада». В результате происшествия погибли два человека – пассажиры обоих автомобилей.

Вину подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд дал ему 1 год и 4 месяца условно.

