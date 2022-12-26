За ДТП с автобусом в Казани, где пострадал пассажир, будут судить женщину-водителя

В Казани в суд направлено дело в отношении 32-летней местной жительницы. Женщину обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, 2 июля на пересечении улиц Фучика и Завойского женщина за рулем внедорожника AUDI Q5 проехала на красный, выехала на встречку, где столкнулась с автобусом.

В результате ДТП один из пассажиров автобуса получил тяжелые травмы.

«Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу», – уточнил Галиев.

