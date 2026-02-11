За ДТП, после которого умерла бабушка-пешеход, в Казани будут судить женщину-водителя

В Казани в суд передали дело 55-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти пожилой женщины. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По данным следствия, 14 октября 2025 года женщина за рулем Kia, пытаясь объехать машины на красный сигнал светофора, сбила 85-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась спустя неделю в больнице.

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Вахитовский районный суд.