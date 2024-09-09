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За дрифт в центре Казани оштрафовали 21-летнего водителя BMW
В минувшую пятницу опасный дрифт на улице Татарстан возле здания театра имени Г. Камала устроил 21-летний парень, находившийся за рулем BMW. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Информация о нарушителе, который к тому же мешал жителям окрестных многоэтажек, поступила в дежурное отделение полка ДПС. После просмотра камер видеофиксации и наблюдения, автоинспекторы установили марку, модель и государственные регистрационные знаки автомобиля правонарушителя. В течение суток нарушитель был задержан на улице Ибрагимова.
В отношении любителя опасной езды составлен административный протокол.
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