За дрифт в центре Казани оштрафовали 21-летнего водителя BMW

В минувшую пятницу опасный дрифт на улице Татарстан возле здания театра имени Г. Камала устроил 21-летний парень, находившийся за рулем BMW. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Информация о нарушителе, который к тому же мешал жителям окрестных многоэтажек, поступила в дежурное отделение полка ДПС. После просмотра камер видеофиксации и наблюдения, автоинспекторы установили марку, модель и государственные регистрационные знаки автомобиля правонарушителя. В течение суток нарушитель был задержан на улице Ибрагимова.

В отношении любителя опасной езды составлен административный протокол.