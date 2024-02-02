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Происшествия 2 февраля 2024 15:51

За дрифт с мигалками у Речного порта в Казани москвич может лишиться прав

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Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась видеозапись, на которой казанцы запечатлели момент дрифта на территории Речного порта.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани установили нарушителя. Как выяснилось, за рулем Infiniti находился 21-летний житель Москвы. За опасное вождение без госномеров с незаконной установкой и использованием спецсигналов жителю столицы грозит до 18 месяцев лишения права управления.

#дрифт в казани
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