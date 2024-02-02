За дрифт с мигалками у Речного порта в Казани москвич может лишиться прав

Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась видеозапись, на которой казанцы запечатлели момент дрифта на территории Речного порта.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани установили нарушителя. Как выяснилось, за рулем Infiniti находился 21-летний житель Москвы. За опасное вождение без госномеров с незаконной установкой и использованием спецсигналов жителю столицы грозит до 18 месяцев лишения права управления.