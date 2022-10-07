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Происшествия
7 октября 2022  08:34
Полина Шевчук

За драку между собой двух казанских кондукторов лишили премий и отстранили от работы

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Накануне председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин в режиме видеоконференции провел очередную комиссию по безопасности дорожного движения.

Были рассмотрены жалобы пассажиров на водителей и кондукторов общественного транспорта.

Так за драку между собой двух кондукторов отстранили от работы и лишили премий. Водителя автобуса депремировали за то, что он посадил кондуктора в салон транспорта, остановившись посредине проезжей части.

На дополнительный инструктаж направлен шофер, который за рулем ел шаурму и разглядывал в телефоне фотографии. Амир Сафин лично пообщался с водителем и объяснил, что такое поведение недопустимо.
 

#комитет по транспорту Казани #лихач
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