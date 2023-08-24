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За незаконную организацию заправки в Татарстане с бизнесмена взыщут 9 млн рублей
Набережночелнинский городской суд РТ осудил за незаконное предпринимательство бизнесмена, который незаконно получил доход на сумму более 9 млн рублей .
Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, с апреля 2021 года по февраль 2022 года мужчина организовал автомобильную газозаправочную станцию в селе Юхмачи Алькеевского района. При этом АЗС работала незаконно – без лицензии и с нарушением требований промышленной безопасности.
Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 9 млн рублей.
В итоге бизнесмена приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
После вступления приговора в законную силу прокуратура с иском о взыскании незаконно полученного дохода на сумму более 9 млн рублей.
Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан исковые требования удовлетворил.
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