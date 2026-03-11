За достижения в «Движении первых» в РТ будут начислять допбаллы при поступлении в вузы

Тимур Сулейманов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За достижения в рядах «Движения первых» в Татарстане выпускники смогут получить дополнительные баллы для поступления в ряд вузов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в республике Тимур Сулейманов.

«Для нас важно, чтобы повседневная деятельность детей и подростков на местах носила системный характер и поощрялась на всех уровнях. Сегодня в правилах приема в вузы уже есть различные механизмы поощрения выпускников: начисляются баллы за победы в олимпиадах, за волонтерство, за сдачу ГТО. Мы с командой подготовили проект по начислению дополнительных баллов при поступлении в вузы за реализацию системных социально значимых инициатив. Это будет прозрачная и объективная система оценки, которую уже в ближайшее время введут в Татарстане», – заявил он.

Эта инициатива была поддержана Советом ректоров Татарстана. Сулейманов пообещал вскоре поделиться списком вузов, которые будут давать дополнительные баллы.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.