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Новости Татарстана и Казани
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За доставку в Казань 360 граммов психотропных веществ наркокурьер получил 8 лет колонии
В Татарстане суд вынес приговор 39-летнему наркокурьеру, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Было установлено, что мужчина за деньги согласился доставить в Казань из Ярославской области партию психотропного вещества массой 360 граммов. В июле 2022 года в Верхнеуслонском районе его машину остановили полицейские, где обнаружили запрещенное вещество под внутренней обшивкой багажника.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием Интернете группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.
Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 8 лет.
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