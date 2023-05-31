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Руc Тат
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Происшествия 31 мая 2023 14:15

За доставку в Казань 360 граммов психотропных веществ наркокурьер получил 8 лет колонии

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В Татарстане суд вынес приговор 39-летнему наркокурьеру, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что мужчина за деньги согласился доставить в Казань из Ярославской области партию психотропного вещества массой 360 граммов. В июле 2022 года в Верхнеуслонском районе его машину остановили полицейские, где обнаружили запрещенное вещество под внутренней обшивкой багажника.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием Интернете группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 8 лет.

#наркотики
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