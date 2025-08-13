За долги в 5,2 млн рублей житель Татарстана лишился мотоцикла и самогонного аппарата

В Азнакаевском районе приставы арестовали имущество местного жителя за долги по кредиту и налогам в размере 5,2 млн рублей. Должник годами игнорировал требования приставов и не собирался платить, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время визита приставы арестовали мотоцикл, вакуумную ассенизаторскую бочку, а также самогонный аппарат.

Отмечается, что при аресте имущества мужчина вел себя агрессивно, но позже извинился за свое поведение.