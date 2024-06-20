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За долги в 15 миллионов рублей приставы арестовали иномарку жительницы Казани
Сотрудники Службы судебных приставов арестовали иномарку жительницы Казани, имеющей крупную задолженность по различным обязательствам на общую сумму 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Жительница Приволжского района Казани оказалась злостной неплательщицей с целой «коллекцией» исполнительных производств – долги за услуги ЖКХ, невыплаченные кредиты, неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, просроченный займ физическому лицу и задолженность по налогам.
Используя специальную программу отслеживания транспортных средств должников, приставам удалось обнаружить принадлежащий женщине белый автомобиль Citroen на одной из городских парковок. Судебный пристав-исполнитель выехал на место, составил акт ареста авто и вызвал эвакуатор для перемещения машины на специализированную стоянку.
Если женщина в ближайшее время не погасит накопившийся многомиллионный долг, ее иномарка будет передана на реализацию с публичных торгов, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности.
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