За долги в 15 миллионов рублей приставы арестовали иномарку жительницы Казани

Сотрудники Службы судебных приставов арестовали иномарку жительницы Казани, имеющей крупную задолженность по различным обязательствам на общую сумму 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Жительница Приволжского района Казани оказалась злостной неплательщицей с целой «коллекцией» исполнительных производств – долги за услуги ЖКХ, невыплаченные кредиты, неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, просроченный займ физическому лицу и задолженность по налогам.

Используя специальную программу отслеживания транспортных средств должников, приставам удалось обнаружить принадлежащий женщине белый автомобиль Citroen на одной из городских парковок. Судебный пристав-исполнитель выехал на место, составил акт ареста авто и вызвал эвакуатор для перемещения машины на специализированную стоянку.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Если женщина в ближайшее время не погасит накопившийся многомиллионный долг, ее иномарка будет передана на реализацию с публичных торгов, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности.