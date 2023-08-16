За долги почти в 3 млн рублей казанец лишился «Лады»

Приставы Татарстана провели очередной рейд по выявлению должников.

Так, автовладелец лишился автомобиля «ВАЗ 2113» за долги в 2,8 млн рублей. Казанец копил долги по кредитам и штрафам ГИБДД. Его автомобиль приставы изъяли и поместили на штрафстоянку. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Всего в результате рейда сотрудники остановили 11 должников. 10 из них – это нарушители ПДД с общей суммой долга 308 000 рублей. Все они оплатили задолженность, лишь бы не лишиться своего личного транспорта.

К примеру, владелица BMW X4 погасила штрафы на сумму 25 тыс. рублей, а владелец Mazda оплатил за свои нарушения ПДД почти 102 тыс. рублей.

В ведомстве подчеркнули, что несвоевременная уплата долга влечет за собой применение принудительных мер. Чтобы избежать подобных ситуаций, оплачивайте задолженность вовремя. Сделать это можно на официальном сайте приставов и в личном кабинете портала Госуслуг.