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За долги по ЖКУ жительница Казани лишилась Nissan Qashqai
Долг за ЖКУ обернулся для женщины из Казани изъятием иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, женщина не оплачивала квитанции по квартплате. В результате образовалась задолженность в размере 143 тыс. рублей. Несмотря на неоднократные напоминания от приставов, женщина никак не реагировала на требования и мер к оплате не принимала.
Тогда приставы Ново-Савиновского отдела организовали рейд и отправились по адресу проживания неплательщицы, где и обнаружили припаркованную иномарку. Автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку. Вернуть Nissan Qashqai владелица сможет только после того, как рассчитается с долгом.
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