За долги по ЖКУ у жителя Казани арестовали внедорожник

В счет погашения долга за ЖКУ у казанца изъяли автомобиль Nissan Qashqai. Об этом сообщают в пресс-службе Республиканского управления судебных приставов.

Как удалось выяснить, мужчина не оплачивал счета-фактуры за услуги ЖКХ. Общая сумма долга составила почти 200 тысяч рублей. Тогда управляющая компания подала в суд на должника, было возбуждено исполнительное производство.

Поскольку добровольно должник долги так и не оплатил, пришлось применить меры принудительного взыскания. Судебный пристав-исполнитель совместно с представителем управляющей компании арестовал Nissan Qashqai и поместил на охраняемую стоянку коммунальщиков. В случае погашения долга, автомобиль будет возвращен владельцу.