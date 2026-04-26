news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 апреля 2026 12:36

За долги по зарплате на 8,7 млн рублей на гендиректора татарстанской фирмы завели уголовное дело

Читайте нас в
Телеграм

Уголовное дело о невыплате зарплаты рабочим завели на гендиректора одной из фирм Лениногорска. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Согласно данным правоохранителей, подозреваемый не платил 79 рабочим с декабря 2025 года по март 2026-го. Долг по зарплатам в указанный период превысил 8,7 млн рублей. Следователи отмечают, что у подозреваемого были деньги на погашение долга, однако он потратил их на другие цели.

Следователи уже добились частичного погашения долга подозреваемым на 4 млн рублей.

«Наложен арест на имущество генерального директора в размере 5 млн рублей», – говорится в сообщении.

#долги по зарплатам #Лениногорск #СУ СКР по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

25 апреля 2026
Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

25 апреля 2026
Новости партнеров