За долги по зарплате на 8,7 млн рублей на гендиректора татарстанской фирмы завели уголовное дело

Уголовное дело о невыплате зарплаты рабочим завели на гендиректора одной из фирм Лениногорска. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Согласно данным правоохранителей, подозреваемый не платил 79 рабочим с декабря 2025 года по март 2026-го. Долг по зарплатам в указанный период превысил 8,7 млн рублей. Следователи отмечают, что у подозреваемого были деньги на погашение долга, однако он потратил их на другие цели.

Следователи уже добились частичного погашения долга подозреваемым на 4 млн рублей.

«Наложен арест на имущество генерального директора в размере 5 млн рублей», – говорится в сообщении.