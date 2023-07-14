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Происшествия 14 июля 2023 11:44

За долги по штрафам в 64 тыс. рублей у казанца изъяли Mini Cooper

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Накануне за долги по штрафам в Казани автоинспекторы арестовали иномарку. Об этом сообщают на сайте МВД России по РТ.

Установлено, что у 37-летнего водителя Mini Cooper имеются неоплаченные штрафы на общую сумму около 64 тыс. рублей. В результате в отношении водителя составлен акт ареста, а автомобиль отправили на спецстоянку.

Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД.

Фото: МВД России по РТ

#долги по штрафам
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