За долги по штрафам в 64 тыс. рублей у казанца изъяли Mini Cooper

Накануне за долги по штрафам в Казани автоинспекторы арестовали иномарку. Об этом сообщают на сайте МВД России по РТ.

Установлено, что у 37-летнего водителя Mini Cooper имеются неоплаченные штрафы на общую сумму около 64 тыс. рублей. В результате в отношении водителя составлен акт ареста, а автомобиль отправили на спецстоянку.

Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД.