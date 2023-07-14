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За долги по штрафам в 64 тыс. рублей у казанца изъяли Mini Cooper
Накануне за долги по штрафам в Казани автоинспекторы арестовали иномарку. Об этом сообщают на сайте МВД России по РТ.
Установлено, что у 37-летнего водителя Mini Cooper имеются неоплаченные штрафы на общую сумму около 64 тыс. рублей. В результате в отношении водителя составлен акт ареста, а автомобиль отправили на спецстоянку.
Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД.
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