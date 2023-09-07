За долги по штрафам ГИБДД челнинец едва не лишился Land Rover Freelander

В Набережных Челнах автовладелец погасил 22 штрафа ГИБДД после того, как судебный пристав нашел его иномарку Land Rover Freelander и наложил арест. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, мужчина получил уведомление о задолженности на Госуслугах, однако оплачивать долг не стал.

Тогда приставы-исполнители перешли к принудительным мерам: установили, где находится автомобиль и арестовали транспорт. Как только мужчина узнал, что его автомобиль находится под арестом, он сразу же оплатил все штрафы – 11 500 рублей.

Кроме этого, автолюбителю пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 21 тыс. рублей.