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За долги по штрафам ГИБДД челнинец едва не лишился Land Rover Freelander
В Набережных Челнах автовладелец погасил 22 штрафа ГИБДД после того, как судебный пристав нашел его иномарку Land Rover Freelander и наложил арест. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, мужчина получил уведомление о задолженности на Госуслугах, однако оплачивать долг не стал.
Тогда приставы-исполнители перешли к принудительным мерам: установили, где находится автомобиль и арестовали транспорт. Как только мужчина узнал, что его автомобиль находится под арестом, он сразу же оплатил все штрафы – 11 500 рублей.
Кроме этого, автолюбителю пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 21 тыс. рублей.
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