news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 7 сентября 2023 13:12

За долги по штрафам ГИБДД челнинец едва не лишился Land Rover Freelander

Скопировать ссылку

В Набережных Челнах автовладелец погасил 22 штрафа ГИБДД после того, как судебный пристав нашел его иномарку Land Rover Freelander и наложил арест. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, мужчина получил уведомление о задолженности на Госуслугах, однако оплачивать долг не стал.

Тогда приставы-исполнители перешли к принудительным мерам: установили, где находится автомобиль и арестовали транспорт. Как только мужчина узнал, что его автомобиль находится под арестом, он сразу же оплатил все штрафы – 11 500 рублей.

Кроме этого, автолюбителю пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 21 тыс. рублей.

#судебные приставы #долги по штрафам
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное