За долги по налогам в 73 млн у жителя Казани отобрали авто прямо возле торгового центра

За задолженность по налогам в размере 73 млн рублей жителю Казани из торгового центра пришлось возвращаться уже без личного автомобиля, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Несмотря на неоднократные напоминания приставов, мужчина не торопился погашать задолженность в размере 73 млн рублей. С помощью приложения мобильного розыска судебный пристав обнаружил автомобиль должника на парковке торгового центра в Казани.

Для того, чтобы в очередной раз напомнить о задолженности, пристав-исполнитель наложил арест на Toyota Corolla и эвакуировал на штрафстоянку.

Теперь должнику придется полностью погасить долги, чтобы вернуть автомобиль.

