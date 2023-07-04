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Новости Татарстана и Казани
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За долги по налогам в 73 млн у жителя Казани отобрали авто прямо возле торгового центра
За задолженность по налогам в размере 73 млн рублей жителю Казани из торгового центра пришлось возвращаться уже без личного автомобиля, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Несмотря на неоднократные напоминания приставов, мужчина не торопился погашать задолженность в размере 73 млн рублей. С помощью приложения мобильного розыска судебный пристав обнаружил автомобиль должника на парковке торгового центра в Казани.
Для того, чтобы в очередной раз напомнить о задолженности, пристав-исполнитель наложил арест на Toyota Corolla и эвакуировал на штрафстоянку.
Теперь должнику придется полностью погасить долги, чтобы вернуть автомобиль.
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