За долги по налогам почти в 700 тысяч фирма из Татарстана лишилась «Газели»

За неуплату налогов казанская компания по производству строительных и металлических конструкций лишилась автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, фирма не платила налоги, в результате чего образовалась задолженность в размере 675 тысяч рублей. Добровольно директор фирмы долг не оплачивал.

Во время рейда приставы обнаружили автомобиль на улице Автосервисная. На бортовую «Газель» составили акт описи и ареста, вызвали эвакуатор и поместили на штрафстоянку.

Стоит отметить, что в результате проведенного рейда за один день в Татарстане судебными приставами составлено 70 актов ареста на имущество должников, не оплачивающих налоги. Арестованы транспортные средства, недвижимость и иное имущество.