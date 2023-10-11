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За долги по налогам почти в 700 тысяч фирма из Татарстана лишилась «Газели»
За неуплату налогов казанская компания по производству строительных и металлических конструкций лишилась автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, фирма не платила налоги, в результате чего образовалась задолженность в размере 675 тысяч рублей. Добровольно директор фирмы долг не оплачивал.
Во время рейда приставы обнаружили автомобиль на улице Автосервисная. На бортовую «Газель» составили акт описи и ареста, вызвали эвакуатор и поместили на штрафстоянку.
Стоит отметить, что в результате проведенного рейда за один день в Татарстане судебными приставами составлено 70 актов ареста на имущество должников, не оплачивающих налоги. Арестованы транспортные средства, недвижимость и иное имущество.
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