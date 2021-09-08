За долги по налогам «КАМАЗ» жителя Татарстана отправили на штрафстоянку

Судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД задержали в Елабуге «КАМАЗ», владелец которого задолжал 134 тыс. рублей по налогам. Грузовик был арестован и помещен на штрафстоянку. Теперь татарстанцу придется выплатить весь долг. Только в этом случае он сможет забрать автомобиль.

«За 8 месяцев 2021 года судебные приставы в Татарстане взыскали свыше 1,7 млрд рублей долгов по налогам», – рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

