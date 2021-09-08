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Ру Тат
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8 сентября 2021  09:56
Полина Шевчук

За долги по налогам «КАМАЗ» жителя Татарстана отправили на штрафстоянку

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Судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД задержали в Елабуге «КАМАЗ», владелец которого задолжал 134 тыс. рублей по налогам. Грузовик был арестован и помещен на штрафстоянку. Теперь татарстанцу придется выплатить весь долг. Только в этом случае он сможет забрать автомобиль.

«За 8 месяцев 2021 года судебные приставы в Татарстане взыскали свыше 1,7 млрд рублей долгов по налогам», – рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.
 

 

#судебные приставы #долг по налогам
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