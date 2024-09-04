За долги по кредитам в 7 млн житель РТ лишился автомобиля

В Татарстане сразу двое местных жителей стали пешеходами за долги по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Так, житель Тетюшского района лишился автомобиля «Лада Ларгус». Он задолжал 17 кредитным организациям более 7 млн рублей. В счет оплаты долга по кредиту одна из финансовых организаций забрала машину себе.

Житель Новошешминска также имеет долг по кредиту – почти 550 тысяч рублей. Деньги он брал под залог автомобиля «Лада Гранта». Приставы изъяли транспорт и передали банку.