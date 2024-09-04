news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 сентября 2024 11:57

За долги по кредитам в 7 млн житель РТ лишился автомобиля

Скопировать ссылку

В Татарстане сразу двое местных жителей стали пешеходами за долги по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Так, житель Тетюшского района лишился автомобиля «Лада Ларгус». Он задолжал 17 кредитным организациям более 7 млн рублей. В счет оплаты долга по кредиту одна из финансовых организаций забрала машину себе.

Житель Новошешминска также имеет долг по кредиту – почти 550 тысяч рублей. Деньги он брал под залог автомобиля «Лада Гранта». Приставы изъяли транспорт и передали банку.

Фото: © ГУФССП по РТ

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100