За долги по кредитам у фирмы в Татарстане арестовали вертолет и самолет

Компания из Лаишевского района Татарстана накопила долги по кредитам. В связи с этим было возбуждено исполнительское производство, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Кредитор обратился в суд, который постановил взыскать с фирмы-должника сумму. Приставы арестовали два воздушных судна компании – самолет стоимостью 600 млн рублей и вертолет, стоимость которого оценили в 200 млн рублей.

В случае невыплаты долга, самолет и вертолет буду реализованы, а деньги пойдут на погашение долга.

