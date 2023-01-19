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Ру Тат
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Происшествия
19 января 2023  13:42

За долги по кредитам у фирмы в Татарстане арестовали вертолет и самолет

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Компания из Лаишевского района Татарстана накопила долги по кредитам. В связи с этим было возбуждено исполнительское производство, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Кредитор обратился в суд, который постановил взыскать с фирмы-должника сумму. Приставы арестовали два воздушных судна компании – самолет стоимостью 600 млн рублей и вертолет, стоимость которого оценили в 200 млн рублей.

В случае невыплаты долга, самолет и вертолет буду реализованы, а деньги пойдут на погашение долга.
 

#долги по кредитам #УФССП #судебные приставы
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