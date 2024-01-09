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За долги по алиментам татарстанец лишился телефона, авто и получил обязательные работы
Арест телефона, изъятие автомобиля и 20 часов обязательных работ получил татарстанец за неуплату алиментов, сообщают в пресс-службе республиканского управления судебных приставов.
Поскольку мужчина долгое время не выплачивал средства на содержание детей, судебный пристав Зеленодольска начал действовать принудительно – на приеме арестовал у него мобильный телефон и составил протокол. После ареста телефона и административного наказания житель Зеленодольского района выплатил часть долга в размере 200 тысяч рублей.
Для того, чтобы побудить алиментщика погасить долг, приставы изъяли иномарку Citroën C4. Если мужчина не встанет на окончательный путь исправления, его автомобиль реализуют принудительно, а деньги от реализации приставы перечислят на содержание детей.
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