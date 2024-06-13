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Происшествия 13 июня 2024 09:26

За долги по алиментам приставы арестовали у казанца автомобиль и IPhone

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В Казани судебные приставы за долги в 725 тысяч взыскали у местного жителя автомобиль и IPhone. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд обязал мужчину выплачивать бывшей супруге алименты на содержание дочери. Однако свою обязанность казанец не выполнял. К началу июня задолженность достигла 725 тыс. рублей.

Тогда приставы пришли к должнику домой и составили акт ареста имущества автомобиля Daewoo и смартфона марки Apple.

После этого мужчина погасил долг в полном объеме, родительский долг был исполнен.

#судебные приставы
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