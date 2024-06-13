За долги по алиментам приставы арестовали у казанца автомобиль и IPhone

В Казани судебные приставы за долги в 725 тысяч взыскали у местного жителя автомобиль и IPhone. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд обязал мужчину выплачивать бывшей супруге алименты на содержание дочери. Однако свою обязанность казанец не выполнял. К началу июня задолженность достигла 725 тыс. рублей.

Тогда приставы пришли к должнику домой и составили акт ареста имущества – автомобиля Daewoo и смартфона марки Apple.

После этого мужчина погасил долг в полном объеме, родительский долг был исполнен.