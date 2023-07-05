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За долги по алиментам почти в 700 тысяч у казанца арестовали Hyundai
Из-за долгов по алиментам почти в 700 тысяч рублей у жителя Казани арестовали иномарку, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Несмотря на неоднократные напоминания приставов, мужчина не торопился погашать образовавшуюся задолженность. Тогда приставы-исполнители выяснили, что на мужчину зарегистрирован автомобиль Hyundai Solaris. Чтобы восстановить нарушенные права ребенка, судебные приставы арестовали иномарку и отправили на спецстоянку.
Теперь у казанца есть 10 дней на исполнение родительского долга, в ином случае автомобиль будет реализован на торгах.
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