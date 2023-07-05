За долги по алиментам почти в 700 тысяч у казанца арестовали Hyundai

Из-за долгов по алиментам почти в 700 тысяч рублей у жителя Казани арестовали иномарку, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Несмотря на неоднократные напоминания приставов, мужчина не торопился погашать образовавшуюся задолженность. Тогда приставы-исполнители выяснили, что на мужчину зарегистрирован автомобиль Hyundai Solaris. Чтобы восстановить нарушенные права ребенка, судебные приставы арестовали иномарку и отправили на спецстоянку.

Теперь у казанца есть 10 дней на исполнение родительского долга, в ином случае автомобиль будет реализован на торгах.