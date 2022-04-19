За долги на 166 тысяч рублей у челнинца арестовали легковушку

Житель Набережных Челнов с 2020 года не оплачивает штрафы ГИБДД и налоговые платежи. Общая сумма его долга – более 166 тысяч рублей, на него находятся 62 исполнительных производства в местном отделении судебных приставов.

Должника предупредили о том, что ему необходимо погасить задолженности, однако это не подвигло мужчину к выплате налогов и штрафов. Тогда пристав арестовал автомобиль неплательщика, который нашли во дворе его дома.

Сейчас машину отправили на спецстоянку. Если в скором времени челнинец не погасит свои долги, то его авто продадут в счет погашения задолженностей. Остаток же с продажи вернут мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.