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Происшествия
19 апреля 2022  15:37
Павел Климчак

За долги на 166 тысяч рублей у челнинца арестовали легковушку

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Житель Набережных Челнов с 2020 года не оплачивает штрафы ГИБДД и налоговые платежи. Общая сумма его долга – более 166 тысяч рублей, на него находятся 62 исполнительных производства в местном отделении судебных приставов.

Должника предупредили о том, что ему необходимо погасить задолженности, однако это не подвигло мужчину к выплате налогов и штрафов. Тогда пристав арестовал автомобиль неплательщика, который нашли во дворе его дома.

Сейчас машину отправили на спецстоянку. Если в скором времени челнинец не погасит свои долги, то его авто продадут в счет погашения задолженностей. Остаток же с продажи вернут мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

#судебные приставы #арест автомобиля
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