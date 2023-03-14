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За долг в 900 тысяч по алиментам татарстанец отправится на исправительные работы
В Агрызе осудили 38-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Решением суда мужчина должен был выплачивать алименты на содержание дочери. Однако с июня по ноябрь прошлого года этого не делал. К тому же, ранее татарстанец уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Долг по алиментам превысил 900 тыс. рублей.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
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