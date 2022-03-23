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Происшествия
23 марта 2022  11:50
Полина Шевчук

За долг в 2,8 млн перед банком, налоговой и ГИБДД приставы арестовали у казанца иномарку

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Сразу в нескольких отделах судебных приставов были открыты 8 исполнительных производств на жителя Казани. Мужчина задолжал банку, налоговой инспекции и по штрафам ГИБДД. Об том сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

В общей сложности дог казанца превысил 2,8 млн рублей. Добровольно гасить задолженность он отказывался.

Во время рейда приставы обнаружили и арестовали иномарку Skoda, которая принадлежит должнику. Если мужчина не заплатит долг, машину продадут, а деньги пойдут на погашение долга.
 

 

#судебные приставы #арестовали автомобиль должника #долг по налогам
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