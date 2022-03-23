За долг в 2,8 млн перед банком, налоговой и ГИБДД приставы арестовали у казанца иномарку

Сразу в нескольких отделах судебных приставов были открыты 8 исполнительных производств на жителя Казани. Мужчина задолжал банку, налоговой инспекции и по штрафам ГИБДД. Об том сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

В общей сложности дог казанца превысил 2,8 млн рублей. Добровольно гасить задолженность он отказывался.

Во время рейда приставы обнаружили и арестовали иномарку Skoda, которая принадлежит должнику. Если мужчина не заплатит долг, машину продадут, а деньги пойдут на погашение долга.

