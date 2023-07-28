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Руc Тат
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Происшествия 28 июля 2023 09:46

За долг в 1 млн рублей по алиментам татарстанец отправится на исправительные работы

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В Татарстане осудили 37-летнего жителя Рыбно-Слободского района. Суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Решением суда в 2014 году мужчина должен был выплачивать алименты на содержание сына. Однако с февраля по июнь 2023 года этого не делал. К тому же, ранее татарстанец уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Долг по алиментам превысил 1 млн рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

#суд #долг по алиментам
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