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Происшествия 12 июля 2024 10:35

За долг по налогам в полмиллиона рублей приставы изъяли иномарку челнинца

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Судебные приставы Набережных Челнов изъяли автомобиль у местного жителя, задолжавшего крупную сумму. Мужчина накопил долги по налогам и не вернул вовремя заем частному лицу. Общая задолженность превысила полмиллиона рублей, сообщили в ГУФССП России по РТ.

Автомобиль марки Opel обнаружили во время совместного рейда судебного пристава и налогового инспектора. Машину немедленно отправили на специализированную стоянку.

Владельцу дали 10 дней на погашение долга. Если он не успеет рассчитаться в этот срок, автомобиль продадут с аукциона для покрытия задолженности.

#судебные приставы #долги по налогам
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