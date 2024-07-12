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За долг по налогам в полмиллиона рублей приставы изъяли иномарку челнинца
Судебные приставы Набережных Челнов изъяли автомобиль у местного жителя, задолжавшего крупную сумму. Мужчина накопил долги по налогам и не вернул вовремя заем частному лицу. Общая задолженность превысила полмиллиона рублей, сообщили в ГУФССП России по РТ.
Автомобиль марки Opel обнаружили во время совместного рейда судебного пристава и налогового инспектора. Машину немедленно отправили на специализированную стоянку.
Владельцу дали 10 дней на погашение долга. Если он не успеет рассчитаться в этот срок, автомобиль продадут с аукциона для покрытия задолженности.
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