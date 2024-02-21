За долг по налогам в 4 тысячи житель Спасского района может лишиться части имущества

Житель Спасского района может лишиться имущества из-за долгов по налогам. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что мужчина задолжал налоговой инспекции чуть более 4 тыс. рублей. Пристав неоднократно сообщал должнику об исполнительном производстве и о мерах принудительного взыскания. Вскоре мужчина сменил место жительства и перестал отвечать на звонки.

Приставы выяснили, что на должника зарегистрировано недвижимое имущество, в том числе одна вторая доли дома и земельного участка в селе Кузнечиха. Приставы обратились в районный суд с просьбой обратить взыскание на часть дома и земельного участка в счет погашения долга, и суд иск удовлетворил. Если мужчина не погасит долг, его имущество будет реализовано на торгах.