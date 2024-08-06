За долг по кредиту в 6 млн житель Казани лишился автомобиля

Судебные приставы в Казани наложили арест на автомобиль марки Citroen, который принадлежит местному жителю. Причиной стало наличие у него задолженности в размере свыше 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Оказалось, что житель Ново-Савиновского района задолжал банку 6 млн 257 тысяч рублей. Во время совместного рейда с автоинспекторами судебные приставы арестовали Citroen Berlingo, принадлежащий мужчине. Автомобиль отправили на спецстоянку. Если должник не выплатит в пользу банка всю сумму, иномарка будет реализована на торгах.