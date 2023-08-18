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За долг по автокредиту в полмиллиона рублей у жительницы Буинска арестовали «Ладу»
Приставы арестовали «Ладу» жительницы Буинска за долг по автокредиту в 552 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Женщина преобрела в кредит отечественный автомобиль, но в какой-то момент перестала вносить за него выплаты.
Банк обратился с иском в суд, после чего предъявил исполнительный документ в отдел судебных приставов.
Сотрудники ведомства неоднократно сообщали должнице о ее долговых обязательствах, но она игнорировала все предупреждения.
Тогда приставы арестовали и изъяли ее легковой автомобиль. Транспортное средство было передано на ответственное хранение банку.
Чтобы вернуть имущество, женщине придется полностью погасить задолженность.
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