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Руc Тат
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Происшествия 18 августа 2023 09:43

За долг по автокредиту в полмиллиона рублей у жительницы Буинска арестовали «Ладу»

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Приставы арестовали «Ладу» жительницы Буинска за долг по автокредиту в 552 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Женщина преобрела в кредит отечественный автомобиль, но в какой-то момент перестала вносить за него выплаты.

Банк обратился с иском в суд, после чего предъявил исполнительный документ в отдел судебных приставов.

Сотрудники ведомства неоднократно сообщали должнице о ее долговых обязательствах, но она игнорировала все предупреждения.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

Тогда приставы арестовали и изъяли ее легковой автомобиль. Транспортное средство было передано на ответственное хранение банку.

Чтобы вернуть имущество, женщине придется полностью погасить задолженность.

#арест автомобиля #судебные приставы
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