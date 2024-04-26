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Происшествия 26 апреля 2024 09:30

За долг перед банком в 400 тысяч житель Челнов лишился гаража

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Неуплата долга размером почти полмиллиона рублей стала причиной реализации на торгах гаража жителя Автограда. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Челнинец не выполнил условия договора с банком и задолжал 407 тыс. рублей, а также не оплатил налоги – почти 60 тыс. рублей. Мужчина отказывался погашать долги, поэтому пристав-исполнитель применил меру принудительного взыскания: сначала арестовал, потом направил на реализацию гараж.

Росимущество реализовало недвижимое имущество должника, вырученные с торгов денежные средства направлены на погашение долга.

#судебные приставы
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