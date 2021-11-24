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Экология
24 ноября 2021  04:26
Наталья Рыбакова

За добычу известняка на сельхозземлях казанская фирма заплатит до 500 тыс. рублей штрафа

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Штраф в размере до 500 тысяч рублей грозит казанской компании за нарушение условий лицензии на добычу известняка, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение лицензионных прав при добыче общераспространенных полезных ископаемых выявили инспекторы Минэкологии РТ совместно с сотрудниками прокуратуры Высокогорского района. Как установили экологи, организация вела разведку и добычу известняка на землях сельскохозяйственного назначения в Высокогорском районе, что является нарушением природоохранного законодательства», — объяснили в министерстве.

За нарушение лицензионных условий в отношении юрлица составлен протокол по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

#незаконная добыча известняка
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