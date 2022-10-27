За добровольную сдачу оружия и боеприпасов татарстанцы получили более 700 тыс. рублей

Жители Татарстана, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, получили денежное вознаграждение на общую сумму 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по биоресурсам.

«За добровольную сдачу хранящихся без соответствующего разрешения или найденных на территории республики оружия, патронов к нему, боевых припасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусмотрено единовременное денежное вознаграждение», — напомнили в ведомстве.

В этом году выплаты получили более 400 граждан. Общая сумма вознаграждения превысила 700 тыс. рублей.