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Ру Тат
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Общество
27 октября 2022  21:43
Наталья Рыбакова

За добровольную сдачу оружия и боеприпасов татарстанцы получили более 700 тыс. рублей

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Жители Татарстана, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, получили денежное вознаграждение на общую сумму 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по биоресурсам.

«За добровольную сдачу хранящихся без соответствующего разрешения или найденных на территории республики оружия, патронов к нему, боевых припасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусмотрено единовременное денежное вознаграждение», — напомнили в ведомстве.

В этом году выплаты получили более 400 граждан. Общая сумма вознаграждения превысила 700 тыс. рублей.

#добровольная сдача оружия
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