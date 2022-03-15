За дискредитацию Вооруженных сил России житель Челнов получил штраф на 30 тысяч
Жителя Набережных Челнов оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Такое решение накануне вынес городской суд.
Днем 13 марта на парковке торгового центра «Палитра» мужчина демонстрировал плакат с надписью о спецоперации на Украине на заднем стекле своего автомобиля.
«Тем самым искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепринятых принципов и норм международного права», – говорится на сайте Набережночелнинского суда.
Вину в совершении административного правонарушения мужчина не признал.
Суд вынес решение оштрафовать челнинца на 30 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.