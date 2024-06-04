За дискредитацию российской армии оштрафовали жителя Магадана

Пограничники Колымы в конце мая обнаружили жителя Магадана Константина Прибыткова, который в интернете дискредитировал Вооруженные силы РФ и органы государственной власти страны, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, за свои противоправные действия мужчина трижды привлекался к ответственности по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

В результате Прибытков должен будет выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей в бюджет России.