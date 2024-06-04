news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 июня 2024 10:15

За дискредитацию российской армии оштрафовали жителя Магадана

Скопировать ссылку

Пограничники Колымы в конце мая обнаружили жителя Магадана Константина Прибыткова, который в интернете дискредитировал Вооруженные силы РФ и органы государственной власти страны, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, за свои противоправные действия мужчина трижды привлекался к ответственности по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

В результате Прибытков должен будет выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей в бюджет России.

#магадан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2