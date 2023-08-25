За дискредитацию российской армии арестовали казанского блогера

Сегодня в Советском суде Казани на 2 месяца арестовали казанского блогера Павла Степанова. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Как оказалось, казанец разместил в соцсетях видеоролик, в котором размышляет о необходимости проведения СВО.

В настоящее время Степанов находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ». Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.