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За дискредитацию российской армии арестовали казанского блогера
Сегодня в Советском суде Казани на 2 месяца арестовали казанского блогера Павла Степанова. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.
Как оказалось, казанец разместил в соцсетях видеоролик, в котором размышляет о необходимости проведения СВО.
В настоящее время Степанов находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ». Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
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