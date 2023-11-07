За девять ярмарочных дней татарстанцы приобрели сельхозпродукцию на 716 млн рублей

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По итогам работы девяти ярмарок в Татарстане фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на сумму 716 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«За весь период на ярмарках приобретено около 1,5 млн штук яиц, почти 7 тыс. тонн овощей, в том числе 4306 тонн картофеля, 1522 тонны лука, а также 439,5 тонны разливного молока, 501,2 тонны сахара, 697 тонн мяса, включая 402,3 тонны говядины», – отметили в ведомстве.

В организации ярмарок приняли участие 35 муниципальных районов, были задействованы 8578 единиц транспорта.

Сельскохозяйственные ярмарки открылись 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска.

С различной периодичностью сельхозярмарки проводятся в 26 районах республики.