За девять месяцев ЗАГСы Татарстана зарегистрировали 19,5 тыс. браков

За девять месяцев 2023 года ЗАГСы Татарстана зарегистрировали 19,5 тыс. семейных союзов. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина за круглым столом в Казани.

«Для нас это большая радость, потому каждая семья — та надежная основа, на которой строится наше общество. Кроме того, в этом году на свет появились 27,4 тыс. детей», — сказала она.

Спикер отметила, что тенденция снижения рождаемости наблюдается не только в Татарстане, но и по всей стране. Однако регион держится на определенном, достаточно стабильном уровне. Кроме того, в республике растет число разводов. Большинство расторжений браков происходит в судах.

«79% расторжений браков происходит по решению судов. Остальные расторжения брака происходят по обоюдному согласию. Мы всегда с этими людьми разговариваем, пытаемся понять причину», — отметила Нигматуллина.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

В числе главных причин расторжения браков спикер назвала недопонимание и супружескую измену.

Круглый стол «Ответственное отцовство» прошел сегодня в здании Общественной палаты РТ в Казани накануне российского праздника — Дня отца, который будет отмечаться 15 октября.

Стоит отметить, что Президент России Владимир Путин назвал семьи с двумя и более детьми — будущим России, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», — сказал он.