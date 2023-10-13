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Руc Тат
Общество 13 октября 2023 15:00

За девять месяцев ЗАГСы Татарстана зарегистрировали 19,5 тыс. браков

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За девять месяцев 2023 года ЗАГСы Татарстана зарегистрировали 19,5 тыс. семейных союзов. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина за круглым столом в Казани.

«Для нас это большая радость, потому каждая семья — та надежная основа, на которой строится наше общество. Кроме того, в этом году на свет появились 27,4 тыс. детей», — сказала она.

Спикер отметила, что тенденция снижения рождаемости наблюдается не только в Татарстане, но и по всей стране. Однако регион держится на определенном, достаточно стабильном уровне. Кроме того, в республике растет число разводов. Большинство расторжений браков происходит в судах.

«79% расторжений браков происходит по решению судов. Остальные расторжения брака происходят по обоюдному согласию. Мы всегда с этими людьми разговариваем, пытаемся понять причину», — отметила Нигматуллина.

круглый стол

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

В числе главных причин расторжения браков спикер назвала недопонимание и супружескую измену.

Круглый стол «Ответственное отцовство» прошел сегодня в здании Общественной палаты РТ в Казани накануне российского праздника — Дня отца, который будет отмечаться 15 октября.

Стоит отметить, что Президент России Владимир Путин назвал семьи с двумя и более детьми — будущим России, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», — сказал он.
#день отца #Общественная палата РТ #гульшат нигматуллина
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