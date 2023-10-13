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За девять месяцев ЗАГСы Татарстана зарегистрировали 19,5 тыс. браков
За девять месяцев 2023 года ЗАГСы Татарстана зарегистрировали 19,5 тыс. семейных союзов. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина за круглым столом в Казани.
«Для нас это большая радость, потому каждая семья — та надежная основа, на которой строится наше общество. Кроме того, в этом году на свет появились 27,4 тыс. детей», — сказала она.
Спикер отметила, что тенденция снижения рождаемости наблюдается не только в Татарстане, но и по всей стране. Однако регион держится на определенном, достаточно стабильном уровне. Кроме того, в республике растет число разводов. Большинство расторжений браков происходит в судах.
«79% расторжений браков происходит по решению судов. Остальные расторжения брака происходят по обоюдному согласию. Мы всегда с этими людьми разговариваем, пытаемся понять причину», — отметила Нигматуллина.
В числе главных причин расторжения браков спикер назвала недопонимание и супружескую измену.
Круглый стол «Ответственное отцовство» прошел сегодня в здании Общественной палаты РТ в Казани накануне российского праздника — Дня отца, который будет отмечаться 15 октября.
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