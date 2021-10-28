За девять месяцев в Татарстане возбуждено на 58% ​больше уголовных дел по коррупции

В Татарстане за первые девять месяцев 2021 года выросло число уголовных дел по коррупции. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии СУ СК России по Республике Татарстан по итогам работы за 9 месяцев 2021 года.

С января по сентябрь 2021 года в республике возбудили 968 уголовных дел коррупционной направленности. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда было 613.

Отмечается, что было возбуждено 39 уголовных дел в отношении лиц особого правового статуса, в том числе 21 – о совершении коррупционных преступлений.