За девять месяцев в Татарстане в ДТП погибло больше детей, чем за весь прошлый год

В Татарстане за девять месяцев 2021 года в ДТП погибли 11 детей, что на пять детей больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«За весь прошлый год мы потеряли 9 детей, а за этот уже 11. В позапрошлом году на дорогах республики погибли 18 детей», – отметил спикер.

По его словам, все погибшие дети были пассажирами.

Всего в Татарстане за текущий год произошло 344 аварий с детьми, что на десять случаев меньше, чем в 2020 году. Количество раненных в авариях детей так же снизилось - с 379 до 370.