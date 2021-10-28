За девять месяцев в Татарстане произошло 152 ДТП по вине начинающих водителей

За первые девять месяцев 2021 года в Татарстане произошло 152 ДТП по вине начинающих водителей. Об этом стало известно на совещании руководителей всех автошкол региона с участием замминистра - руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования РТ Рамиса Музипова и заместителя начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамира Бикмухаметова.



«За 9 месяцев 2021 года в Республике Татарстан по вине начинающих водителей произошло 152 ДТП, в которых 13 человек погибли и 214 человек получили ранения. Только за 26 дней октября по вине начинающих водителей погибли 2 человека. И все эти ДТП указывают на низкий уровень подготовки начинающих водителей», – поделился Бикмухаметов.

Фото: © Госавтоиспекция Татарстана

Сейчас в республике водителей обучают в 196 автошколах. Госавтоинспекция регулярно проводит анализ аварийности ДТП по вине начинающих водителей и результатов сдачи экзаменов с первого раза в подразделениях ГИБДД. В результате составляется список автошкол с «худшими» результатами.



«Основными критериями оценки качества автошкол является доля выпускников, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, от общего количества выпускников и число ДТП в которых погибли или пострадали люди по вине начинающих водителей, от общего количества выпускников автошколы», – отметил Бикмухаметов.

Фото: © Госавтоиспекция Татарстана

Результаты рейтингов автошкол направляются в Министерство образования и науки Татарстана и в органы прокуратуры республики для дальнейшего проведения внеплановых проверок.