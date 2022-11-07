За девять месяцев в Нижнекамске раскрыли 170 преступлений с помощью видеокамер

С помощью видеонаблюдения в Нижнекамске раскрыто 170 преступлений и выявлено 977 административных правонарушений. Итоги за девять месяцев на деловом понедельнике озвучил замначальника Управления МВД по Нижнекамскому району — полковник внутренней службы Раиль Ситдиков.

По словам спикера, большой объем работы выполнен по обеспечению безопасности в общественных местах. Еженедельно на основе анализа оперативной обстановки в городе корректировали маршруты патрулирования наружных нарядов полиции. В результате по итогам года количество преступлений снизилось практически на 20%.

Управление активно использует систему «Безопасный город», которая позволяет контролировать обстановку в общественных местах. С помощью этой системы удается раскрывать преступления и правонарушения, отметил Ситдиков.

«Камеры позволяют вовремя пресекать правонарушения и оперативно реагировать на происходящие нарушения общественного порядка», — пояснил он.