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Происшествия 22 июля 2026 14:44

За детское порно и развратные действия 35-летний мужчина пойдет под суд в РТ

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В Татарстане будут судить 35-летнего жителя Ростовской области. Мужчине вменяют преступления сексуального характера, среди которых изготовление материалов с порнографическими изображениями детей, использование детей в целях изготовления порнографических материалов, а также развратные действия и т.д.

По данным следствия, мужчина в 2025 году находился в Казани на заработках. Через Интернет он совершал противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края. Когда родители одной из девочек обнаружили ее переписку с мужчиной, они обратились в правоохранительные органы, и действия злоумышленника были пресечены.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.

#детское порно #развратные действия в отношении несовершеннолетней #СУ СКР по РТ
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