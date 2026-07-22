За детское порно и развратные действия 35-летний мужчина пойдет под суд в РТ

В Татарстане будут судить 35-летнего жителя Ростовской области. Мужчине вменяют преступления сексуального характера, среди которых изготовление материалов с порнографическими изображениями детей, использование детей в целях изготовления порнографических материалов, а также развратные действия и т.д.

По данным следствия, мужчина в 2025 году находился в Казани на заработках. Через Интернет он совершал противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края. Когда родители одной из девочек обнаружили ее переписку с мужчиной, они обратились в правоохранительные органы, и действия злоумышленника были пресечены.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.