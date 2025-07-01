За десятилетие турпоток в Татарстан вырос почти в два раза

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Татарстан активно участвует в реализации мероприятий национального проекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря целенаправленной стратегии туристический поток в республику за последние десять лет увеличился почти в два раза, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В текущем, 2025 году по соглашению с Минэкономразвития России на поддержку туристической отрасли Татарстана выделили более 276 млн рублей. Также в 2024 году начался конкурсный отбор проектов по созданию модульных домов. Сбор заявок на участие закрылся в апреле этого года. В итоге 29 татарстанских предложений получили финансирование на общую сумму, превышающую 536 млн рублей.

В рамках федеральной инициативы «Кадры для туризма» Поволжскому государственному университету физической культуры, спорта и туризма выделят 112 млн рублей. Эти средства потратят на реализацию программ дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

За счет реализации программ поддержки за последнее десятилетие вырос не только туристический поток. Настолько же, почти в два раза, вырос объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей. Номерной фонд также продемонстрировал почти двукратный рост.

На сегодняшний день Татарстан занимает 7-е место в России по объему туристического потока после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Крыма. В Приволжском федеральном округе республика является лидером по этому показателю.

По объему номерного фонда Татарстан на 6-м месте в стране после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Крыма. Вновь регион является лидером в Приволжье.

Татарстан привлекает туристов изо всех регионов России. Наибольший турпоток отмечается из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Башкортостан, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Ульяновской областей, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, а также из зарубежных стран.

Основными туристическими центрами РТ к данному моменту являются Казань, Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабуга, Тетюши, Чистополь. Значительным туристским потенциалом обладают также Камское Устье, Алексеевское, Лаишево, Мамадыш.