За десятилетие количество детей в детсадах Казани выросло на 37%

За прошедшие десять лет количество детей, посещающих казанские дошкольные учреждения, увеличилось на 37%. Для юных казанцев в возрасте от трех до семи лет доступность дошкольного образования обеспечена на 100%. В то же время остаются вопросы по дошкольным учреждениям для малышей в возрасте до трех лет. Об этом на сессии Казгордумы сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Докладчик напомнил, что свои первые знания дети получают еще в дошкольном возрасте. Это во многом определяет модель поведения ребенка в будущем, его социализацию и успехи в жизни.

Именно поэтому, по мнению чиновника, важно развивать систему дошкольного городского образования. По его словам, следуя передовым практикам, столица республики постепенно переходит к новой концепции в этой сфере — от системы предметного знания к системе познания.

«Казань растет благодаря увеличению рождаемости и миграции. За десять лет количество детей, посещающих детские сады Казани, выросло на 37%. На сегодня выполнена задача обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет», — сообщил начальник Управления образования.

В то же время он признал, что в городе остаются проблемы с доступностью дошкольного образования для детей до трех лет.

«Мы работаем над этой задачей, и с каждым годом предлагаем все больше мест в детских садах. В 2019 году было охвачено более 3,8 тыс. детей до трех лет. Сегодня это число в 2,5 раза больше. Доступность для данной категории детей на сегодня составляет 63%», — заключил Ирек Ризванов.